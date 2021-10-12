Глава города Пензы подал в отставку

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объявил об отставке. Городская дума рассмотрит его заявление 15 октября, пояснили в пресс-службе мэрии.
«Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября. Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании Пензенской городской Думы», – говорится в сообщении.
В мэрии не уточнили причины решения Лузгина.
Временно исполнять обязанности главы города Пензы будет замглавы городской администрации Александр Басенко.
Андрей Лузгин руководил городом два года. Городская дума утвердила его в должности в октябре 2019 года по итогам конкурса. До этого Лузгин работал первым зампредседателя областного правительства.
Пенза, Наталья Рязанова
Пенза. Другие новости 12.10.21
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