Глава города Пензы подал в отставку

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объявил об отставке. Городская дума рассмотрит его заявление 15 октября, пояснили в пресс-службе мэрии.

«Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября. Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании Пензенской городской Думы», – говорится в сообщении.

В мэрии не уточнили причины решения Лузгина.

Временно исполнять обязанности главы города Пензы будет замглавы городской администрации Александр Басенко.

Андрей Лузгин руководил городом два года. Городская дума утвердила его в должности в октябре 2019 года по итогам конкурса. До этого Лузгин работал первым зампредседателя областного правительства.

Пенза, Наталья Рязанова

Пенза. Другие новости 12.10.21

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