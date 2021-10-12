Законодатели США «с маниакальной настойчивостью пытаются обрушить отношения с Россией»

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией. Его комментарий опубликован 12 октября, – сообщают Известия.

«Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение», – так российский дипломат отреагировал на информацию о намерении американских властей ввести новые санкции против еще 35 российских граждан.

По мнению Антонова Капитолий создает перед американскими избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки, которых сами же и выдумывают, вместо того чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны.

Американским властям «пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией», в том числе для совместного решения глобальных проблем», – заявил российский дипломат.

Посол России в США призвал членов конгресса «сбросить антироссийские шоры» и отказаться от деструктивных подходов в отношении России.

Как сообщалось ранее, члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Вашингтон, Иван Бабурин

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