В Афганистане женщин вернули в сектор здравоохранения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что на переговорах в Анкаре представители Талибана* заявили, что вернули женщин в сектор здравоохранения страны, – сообщает РИА Новости.

Глава МИД Турции по окончании переговоров сообщил представителям СМИ следующее: «Мы сделали талибам* несколько предложений. Для мира в стране нужно инклюзивное правительство с участием всех групп населения. Предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учебе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания. Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись».

Чавушоглу также добавил, что все предложения Турция выдвинула как равный партнер по переговорам, а не с позиции «старшего брата».

В Анкару на переговоры делегация из Афганистана прибыла во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве страны Амиром Ханом Муттаки.

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