Ради мира предложено запереть политиков в бункере «со ста граммчиками»

Депутат парламента Монголии и глава делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар во время заседания дискуссионого клуба «Валдай» предложил ради мира на земле запереть мировых лидеров в бункере со спиртным, – сообщает РИА Новости.



«Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями», – цитирует Дамдина Цогтбаатара РИА Новости.

Также, как следует из сообщения клуба «Валдай» в Twitter, монгольский политик отметил, что маленькие страны не собираются ждать моментов, когда державы найдут общий язык, и не позволят своим государствам исчезнуть. Он подчеркнул, что дискурс о мире во всем мире вышел из моды, но государства должны начать говорить об этом серьезно.

«Вместо того чтобы инвестировать в войну, нужно инвестировать в медицину. Вероятность войны мала, но вероятность пандемии остается», – заявил Дамдин.

Улан-Батор, Иван Бабурин

Улан-Батор. Другие новости 18.10.21

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