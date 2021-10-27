США готовы возобновить переговоры с Ираном

Госдеп США назвал условия для возобновления непрямых переговоров с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил 27 октября официальный представитель Госдепартамента, – сообщают РИА Новости.

«Мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД путем закрытия небольшого числа вопросов, которые остались неразрешенными во время шестого раунда переговоров в июне», – заявил представитель Госдепа.

Также он сообщил, что в Вашингтоне надеются, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли», но предупредили, что предложение продолжить диалог будет действовать не всегда.

Уточнить даты предполагаемых проведения переговоров в американском внешнеполитическом ведомстве США не смогли.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни выступил с заявлением, что переговоры в Вене по иранской ядерной сделке возобновятся до конца ноября, а дата будет официально объявлена на следующей неделе.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 27.10.21

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