Захарова: США сделали процедуру выдачи виз дикой для XXI века

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RTVi заявила, что США намеренно рушили свою консульскую службу в Москве.

«Намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов, намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда, намеренно закрывали свое генконсульство в России», – заявила Захарова в интервью о прекращении выдачи американских виз россиянам.

Представитель российского МИДа добавила, что США минимизировали контакты в гуманитарной, культурной и образовательной сферах.

«Сотни американских дипломатов ничем не занимались в принципе», – сообщила Мария Захарова.

Со своей стороны, обратила внимание Мария Захарова, Россия выдает визы американским гражданам «как в аптеке», несмотря на все преграды со стороны Вашингтона.

Ранее в Госдепартаменте США выразили опасение, что в свете действующих ограничений дипломатическое присутствие страны в России сведется к осуществлению лишь технических функций.

Следует напомнить, что посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.10.21

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