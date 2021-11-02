Зеленский пропустил собственное выступление на климатическом саммите в Глазго

Во вторник, 2 ноября, лидер Украины Владимир Зеленский отсутствовал в зале на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, когда его пригласил выступить модератор мероприятия спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, – сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне сначала представить… Президента Зеленского я также не вижу», – объявил Джон Керри, оглядываясь по сторонам, так как кроме Зеленского на сессию не явились еще несколько участников.

Впервой группе стран в начале сессии климатической конференции СOP26 выступили президент США Джон Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Украины должен был выступать со второй группой лидеров, однако, когда Керри хотел его представить и пригласить к выступлению, Зеленского не оказалось в зале.

Зеленский не появился в зале и тогда, когда после выступления первых трех лидеров, Керри представил уже следующую группу выступающих.

Следует напомнить, что накануне президент Украины назвал Крым и часть Донбасс «экобомбами в центре Европы».

Глазго, Иван Бабурин

Глазго. Другие новости 02.11.21

Депутат Госдумы лишился партбилета «Единой России». / «Ниже даже той инфляции, которую прогнозирует Минэкономразвития»: в Мосгордуме заявили о девальвации пенсий в столичном бюджете-2022. / «Перекачивание налогов москвичей в карманы олигархов»: в Мосгордуме назвали «грабительским» проект городского бюджета-2022. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»