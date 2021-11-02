Миллиард евро выделит Евросоюз на борьбу с глобальным потеплением

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, заявила что ЕС вложит €1 млрд. в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата, – сообщает ТАСС.

Также Евросоюз обязался свести к нулю выбросы парниковых газов к 2030 году в 100 городах Европы.

«ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы», – сообщила г-жа фон дер Ляйен.

Глазго, Иван Бабурин

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