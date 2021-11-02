Директор ЦРУ по поручению президента США проведет ряд встреч в Москве

Директор ЦРУ проведет в Москве ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений, – сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США в Москве.

«Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили журналистам РИА Новости в американской дипмиссии.

Совет безопасности РФ во вторник, 2 ноября, сообщил, что секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с Уильямом Бёрнсом, они обсудили отношения России и США. Визит директора ЦРУ в Москву не анонсировался.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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