Депутаты Европарламента запланировали визит Тайвань

Группа из семи европейских парламентариев, несмотря на недовольство со стороны Пекина, планируют нанести визит на Тайвань вечером во вторник, 2 ноября, сообщили Politico источники, знакомые с ситуацией.

Европарламентарии хотят послать мощный сигнал в поддержку руководства Тайваня на фоне растущего политического давления со стороны Китая, – говорят источники.

Китай выступает против визита и пообещает «реакцию», если он состоится.

Делегация под руководством депутата Европарламента от социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн, должна послать мощный сигнал в поддержку самоуправляющегося острова на фоне растущего политического давления со стороны Пекина.

Помимо Глюксманна, в поездке участвуют депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс и Георгиос Киртсос из группы Европейской народной партии; Андреас Шидер из S&D; Петрас Ауштревичюс из Renew; Маркета Грегорова из партии зеленых и Марко Дреосто из группы «Идентичность и демократия».

Все парламентарии, направляющиеся в Тайбэй, входят в специальный комитет Европейского парламента по иностранному вмешательству, который занимается такими темами, как вмешательство в выборы, дезинформация, кибератаки и экономическое принуждение.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 02.11.21

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