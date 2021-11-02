Байден: У Путина тундра горит!

Президент США обвинил Россию и Китай в том, что они «не явились» на саммит G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату, – сообщает РИА Новости.

Джо Байден на пресс-конференции в Глазго во время сессии климатической конференции СOP26 раскритиковал КНР, заявив, что она претендует на роль мирового лидера, и при этом не участвует в таких форумах, как G20.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», – раскритиквал российского президента Байден.

Глазго, Иван Бабурин

Глазго. Другие новости 02.11.21

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