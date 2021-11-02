МИД РФ пригласил дополнительных дипломатов США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Россия пригласила дополнительных дипломатов из США в Москву для нормализации работы посольства и оказания консульских услуг, – сообщает ТАСС.

Замглавы внешнеполитического российского ведомства заявил, что в России американское дипломатическое и консульское присутствие «снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой».

Рябков назвал такую ситуацию нетерпимой, призвав американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников.

«Надо как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве», – заявил замглавы МИД РФ.

Напомним, что в августе текущего года США привели состав своих диппредставительств в соответствие с новыми российскими требованиями, а именно – теперь Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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