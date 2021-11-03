Саакашвили не дождется помилования

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может не надеяться на помилование, – об этом в среду, 3 ноября, заявила на брифинге действующий лидер страны Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили заявила: «Моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда. Я никогда не вернусь к этому вопросу».

Следует напомнить, что в отношении Саакашвили 29 октября в Грузии было возбуждено уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Тбилиси, Иван Бабурин

Тбилиси. Другие новости 03.11.21

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