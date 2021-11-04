В Португалии распущен парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил в четверг, 4 ноября, о роспуске парламента республики и проведении досрочных выборов, – сообщило государственное телевидение RTP.

«Я принял решение распустить Ассамблею республики и провести выборы 30 января 2022 года. Как всегда в решающие моменты именно португальцы и только они – лучшая гарантия будущего Португалии», – заявил португальский президент в обращении к нации, которое транслировало государственное телевидение.

Марселу Ребелу ди Соуза напомнил, что предупреждал о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, если Ассамблея республики не утвердит проект бюджета, предложенный правительством. На прошлой неделе парламент не утвердил проект бюджета на 2022 год.

Президент Португалии предупреждал, что провал голосования приведет к досрочным выборам законодательного органа. Государственный совет республики 3 ноября одобрил роспуск Ассамблеи.

Лиссабон, Иван Бабурин

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