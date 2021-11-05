Китай выразил протест США

Пресс-секретарь минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай выражает протест США за вмешательство во внутренние дела Китая на Тайване и преувеличенную критику за «наращивание ядерной мощи». Заявление опубликовано в пятницу, 5 ноября, на сайте китайского оборонного ведомства, – сообщают Известия.

Причиной выражения протеста Китаем стал «Отчет о развитии вооруженных сил и безопасности Китая за 2021 год» опубликованный 4 ноября министерством обороны США.

В заявлении минобороны КНР говорится: «Китай твердо проводит оборонительную политику национальной обороны и военную стратегию активной обороны. Военное развитие Китая направлено исключительно на поддержание национального суверенитета, безопасности и интересов развития».

Военное ведомство, в частности, отмечает, что китайские военные выступают за мир, оказание гуманитарной помощи, демонстрируют ответственность своих вооруженных сил.

Как отметил У Цянь: «Развитие армии Китая принесло миру безопасность, а не угрозы, и возможности, а не вызовы».

Также представитель министерства обороны КНР обратил внимание на то, что «в последние годы США ускорили развитие вооруженных сил в ядерной, космической, кибернетической сферах, гиперзвуковых технологиях и других областях. Вышли из Договора о средней дальности и Договора по противоракетной обороне, учредили трехсторонний договор-партнерство в области безопасности с Соединенным Королевством и Австралией и сотрудничество в области ядерных подводных лодок».

В минобороны КНР подчеркнули, что именно США являются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз.

В ведомстве напомнили, что острова Дяоюйдао и связанные с ними другие острова являются неотъемлемой частью территории Китая. Суверенитет Пекина распространяется над островами и рифами Южно-Китайского моря и прилегающими к ним водами.

Кроме того в минобороны КНР отметили, что Тайвань всегда был священной и неотъемлемой частью территории Китая.

«В течение некоторого времени власти этой территории при попустительстве внешних сил продолжали искать провокации «независимости». Это стало причиной подрыва мира и стабильности в Тайваньском проливе и увеличения риска развития ситуации в регионе Тайваньского пролива», – говорится в опубликованном заявлении.

Китайское минобороны также заявило, что «Пекин решительно против того, чтобы США разыграли «тайваньскую карту», чтобы «использовать Тайвань для контроля над Китаем».

«Любые попытки и действия, направленные на вмешательство во внутренние дела Китая и запугивание Китая, приведут к кровопролитию», – предупредили в китайском военном ведомстве.

Следует напомнить, что в четверг, 4 ноября, власти КНР сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 05.11.21

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