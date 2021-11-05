Президент Франции готовит обращение к нации

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил в пятницу, 5 ноября, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса во Франции, президент Эммануэль Макрон готовит обращение к нации, – передает ТАСС.

Во время посещения центра вакцинации в Париже пресс-секретарь французского правительства сообщил журналистам: «Очень скоро президент обратится к нации. В своем обращении он намерен затронуть вопросы вакцинации, экономического восстановления и некоторые реформы».

По информации агентства AFP, Макрон может выступить перед французами уже вечером во вторник, 9 ноября, то есть за пять месяцев до первого тура президентских выборов.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 05.11.21

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