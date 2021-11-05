У президента Чехии диагностирован цирроз печени

Член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента Чехии Милоша Земана хирург Павел Пафко сообщил журналистам, что Чешский лидер страдает циррозом печени, – сообщает РИА Новости.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками»,– сказал Павел Пафко.

Также Член медконсилиума сообщил, что в желудок Земану для кормления ввели специальный зонд, так называемый, PEG.

«Как долго зонд будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи», – пояснил врач.

Павел Пафко также добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно, это может занять 3-4 недели.

Президент Чешской республики Милош Земан находится на лечении в ЦВГ в Праге с 10 октября. При госпитализации его лечащий врач Мирослав Заворал сообщал, что пациента поместили в палату интенсивной терапии. В четверг, 4 ноября, в связи с улучшением состояния здоровья президента Чехии перевели из реанимации в обычную палату. Говорить о диагнозе Заворал тогда отказался без согласия президента.

В пятницу, 5 ноября, члены медконсилиума пришли к выводу, что состояние Земана постепенно улучшается, однако, полностью выполнять свои обязанности президент пока не готов.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 05.11.21

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