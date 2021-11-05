Москва потребовала от США компенсацию

Советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности, – сообщает РИА Новости.

В интервью каналу RTVI Кошелев сказал, что Россия самым настоятельным образом на всех уровнях требует безусловного возврата и, «разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли.

Российский дипломат напомнил, что речь идет в общей сложности о шести конфискованных объектах: «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов».

По словам Сергея Кошелева «в последние годы посольство 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посещение объектов для их инвентаризации и осмотра. Однако, нам регулярно отказывают».

Советник-посланник также отметил, что перспектив разрешения ситуации с дипсобственностью пока нет, однако без этого нормализация отношений невозможна.

«Вопрос дипсобственности является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся на достаточно низком уровне, характеризуются таким словами, как глубокий кризис», – заявил российский дипломат.

«Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности», – резюмировал Кошелев.



Следует напомнить, что в конце декабря 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы и давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, Соединенные Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 06.11.21

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