Экс-президента Грузии вывезли из тюрьмы на вертолете

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили госпитализировали в больницу для заключенных в Тбилиси. Из тюрьмы в Рустави Саакашвили вывезли на вертолете, – сообщает сайт РБК со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

«Рустави 2» со ссылкой на заявление Специальной пенитенциарной службы Грузии, сообщил: «Заключенный Михаил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18 с целью предотвращения ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшими рисками».

Другой грузинский телеканал «Мтавари архи» рассказывает о том, что Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави, сообщила его мать Джули Аласания.

Как сообщили журналисты телеканала, несколько часов назад вертолет появился над тюрьмой, где содержали Саакашвили, после чего вылетел в направлении Тбилиси. После этого вертолет заметили у Глданской тюрьмы в Тбилиси.



Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку.

Тбилиси, Иван Бабурин

Тбилиси. Другие новости 08.11.21

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