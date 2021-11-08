Румыния хочет увеличения присутствия вооруженных сил США

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Бухарест и Вашингтон обсуждают увеличение американского присутствия в Румынии по линии НАТО, – сообщает РИА Новости.

Пресс-служба госдепартамента США распространила стенограмму заявлений Ауреску, в которой говорится, что он собирается встретиться с главой Госдепа Энтони Блинкеном и обсудить, «как углубить замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности».

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Румынии, Бухарест и Вашингтон хотят «подчеркнуть важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море». Также стороны собираются отметить важность «роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии».

Ранее Ауреску говорил, что Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» России в регионе Черного моря.

Страны НАТО изучают возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион.

Бухарест, Иван Бабурин

Бухарест. Другие новости 08.11.21

В Киеве считают, что Германия обязана заплатить Украине за «Северный поток -2». / Сертификация «Северного потока-2» из-за вмешательства ЕС может затянуться. / Экс-президента Грузии вывезли из тюрьмы на вертолете. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»