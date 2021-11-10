В Афганистане действует более 20 террористических структур

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в среду, 10 ноября, что в Афганистане на сегодняшний день функционируют более 20 террористических структур, – сообщают Известия.

Патрушев в ходе «Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане» на уровне советников по национальной безопасности рассказал журналистам, что главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм.

«По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тыс. боевиков», – сообщил секретарь российского Совбеза.

Кроме того Николай Патрушев заметил, что сегодня Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса. В стране голодают более 18 млн. человек, продолжается засуха, растут цены на продовольствие. При этом США и их союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что угрозой региональной стабильности является рост числа беженцев из Афганистана, в связи с чем велики риски проникновения в Центральную Азию и Россию террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с Западом афганцев.

Ранее в среду Патрушев сообщил, что Россия отмечает активизацию государств в вопросах, связанных с Афганистаном. В частности, он особо отметил итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита «группы двадцати» по Афганистану.

В свою очередь, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 7 ноября рассказал, что Россия в ноябре планирует направить в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи. Также он сказал, что этими же спецрейсами в ноябре будут вывезены афганские граждане, которые имеют российское гражданство.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.11.21

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