США будет действовать в Черном море по своему усмотрению

В ответ на заявления России по поводу создания США и НАТО группировки в Черном море Пентагон заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным, – сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, в ответ на просьбу прокомментировать российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов, заявил, – «мы будем действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным».

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным. Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», – заявил Джон Кирби.

Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, и «это дестабилизирует ситуацию у границ России».

Вашингтон, Иван Бабурин

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