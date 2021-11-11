Состоялся второй за два дня телефонный разговор Путина с Меркель

Второй за последние два дня телефонный разговор провел Президент РФ Владимир Путин с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Как сообщает Кремль, Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Оба лидера подтвердили важность скорейшего урегулирования острого миграционного кризиса.

Также российский лидер в разговоре с с экс-канцлерин Германии высказался за восстановление контактов между государствами ЕСи Белоруссией в целях решения проблемы мигрантов.

Кроме того, в телефонном разговоре Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в донбассе, в т.ч. используя БПЛА.

Кремль также сообщает, что Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Черном море.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.11.21

«Цены выросли, Антон Германович»: министр финансов РФ попал в Госдуме в неудобное положение. / Россия вдвое увеличила темпы выдачи паспортов в Донбассе – глава ДНР. / Украина стягивает к границе с Белоруссией до десяти тысяч силовиков с военной техникой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»