Латвия официально запретила символ Победы над нацизмом

Запрет на использование георгиевских ленточек во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний утвердил в третьем чтении Сейм (парламент) Латвии, – сообщает РБК со ссылкой на сайт парламента.



Председатель комиссии по правам человека и связям с общественностью Артусс Кайминьш во время заседания заявил: «Учитывая экспансию России на Украину и ее тоталитарную идеологию по отношению к республикам бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому порядку и безопасности». Следует отметить, что комиссия по правам человека и связям с общественностью в латвийском сейме отвечает за разработку парламентских законопроектов.



По словам Кайминьша, запрет на использование георгиевских лент позволит ограничить «тоталитарную идеологию» России.



Запрет на использование ленты внесены в виде поправок к законам «О митингах, шествиях и пикетах» и «О безопасности общественных и праздничных мероприятий».

В Сейме напомнили, что прежде участники собраний, пиктов и шествий могли использовать, в частности, флаги и гербы СССР, бывших союзных республик и нацистской Германии, однако позднее были приняты поправки, запрещающие использование таких символов в ходе публичных мероприятий.



На сайте Сейма Латвии также говорится, что исключение составляют «случаи, когда эти символы используются не для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных уголовных преступлений, а также в случае их использования в образовательных, научных или художественных целях».

Рига, Иван Бабурин

Рига. Другие новости 11.11.21

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