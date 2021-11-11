Британия выступает против участия НАТО в разрешении миграционного кризиса в ЕС

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил по поводу участия НАТО в разрешении миграционного кризиса на границах ЕС и Белоруссии, – «если дело дойдет до участия военного альянса, речь будет идти уже об очень опасном направлении».

Как сообщило британское издание Telegraph Министр ВС Великобритании предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса. Он отметил, что Евросоюз должен сам отвечать за защиту своих границ.

«В первую очередь, это задача Европейского союза – защищать свои границы. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше. Если это станет преимущественно вопросом НАТО, мы окажемся на очень, очень, очень, очень опасной территории», – заявил Хеппи в Эстонии на ежегодной Балтийской конференции по обороне.

Также следует отметить, что в четверг, 11 ноября, Великобритания и Канада обвинили Белоруссию в организации миграционного кризиса в Европе.

Лондон и Оттава убеждены в том, что единственный путь положить конец нынешней ситуации – «прекращение деструктивных действий белорусских властей и конструктивный диалог с представителями всех слоев белорусского общества», – сообщает РИА Новости.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 11.11.21

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