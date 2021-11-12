США ищут варианты воздействия на Белоруссию

США рассматривают разные варианты воздействия на Белоруссию в свете миграционного кризиса, но не стал предвосхищать возможные санкции, – сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также представитель госдепа сообщил, что США консультируются с европейскими партнерами в данном контексте.

«Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть», – заявил Блинкен на брифинге в пятницу, 12 ноября.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 12.11.21

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