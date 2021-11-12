НАТО выразили полную солидарность Польше и прибалтийским республикам

НАТО в пятницу, 12 ноября, распространило заявление, в котором говорится, что Альянс выражает полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией и призывает Минск воздержаться от эскалации, – сообщают Известия.

«Страны НАТО полностью солидарны с Польшей, Латвией, Литвой и другими государствами, затронутыми этой ситуацией, и поддерживают меры (по охране границ,– ред.), основанные на фундаментальных правах и международных нормах и принятые странами альянса в индивидуальном и коллективном порядке», – говорится в заявлении.

В Североатлантическом альянсе считают, что Минск якобы «из соображений политического характера продолжает использовать искусственно созданную проблему нелегальной миграции в рамках гибридных действий, нацеленных против Польши, Литвы и Латвии».

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 12.11.21

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