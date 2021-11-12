Le Figaro: Франция предостерегает Москву от «нового нападения на территориальную целостность Украины»

Франция предостерегла Россию в пятницу, 12 ноября, о недопустимости «любого нового нападения на территориальную целостность Украины», – сообщает Le Figaro.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявили своим российским коллегам Сергею Лаврову и Сергею Шойгу о «своих опасениях по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на Украине».

Французская сторона «четко предупредила о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного посягательства на территориальную целостность Украины», – пишет Le Figaro.

Французское издание также напомнило, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины.

«Мы очень обеспокоены некоторыми необычными передвижениями войск, которые мы наблюдаем на границах Украины. Россия совершит большую ошибку, если повторит то, что она сделала в 2014 году», – заявил Блинкен.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 12.11.21

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