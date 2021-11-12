Между Ираком и Белоруссией приостановлено прямое авиасообщение

Пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф сообщил в пятницу, 12 ноября, что власти Ирака решили приостановить прямое авиасообщение с Белоруссией, – сообщают Известия.

«Посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по добровольному возвращению лиц, застрявших на белорусско-польской границе. Кроме того, мы приостанавливаем прямые авиарейсы между Ираком и Белоруссией», – цитирует сайт Swissinfo представителя иракского МИДа.

Также Ахмед ас-Сахаф заявил, что иракский МИД временно отзывает разрешение на работу у почетного консула Белоруссии в Багдаде.

«Это решение направлено на то, чтобы уберечь иракских граждан от сетей контрабанды людей, организованных через Белоруссию и Польшу», – добавил пресс-секретарь МИД Ирака.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Turkish Airlines подтвердила свое решение не брать на борт самолетов с рейсами до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Также официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант пятницу, 12 ноября, сообщила, что авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, необходимые для того, чтобы блокировать доставку мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. Предпринимаемые действия также поддержала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Багдад, Иван Бабурин

Багдад. Другие новости 12.11.21

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