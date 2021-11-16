Париж обвинил Минск в «бесчеловечном использовании миграционных потоков»

Премьер-министр Франции Жан Кастекс во вторник, 16 ноября, отвечая на вопросы правительства в Национальном собрании, заявил, что Белоруссия «бесчеловечным и бесстыдным образом использует миграционные потоки» в кризисе на границе с Польшей, с целью дестабилизации в Европейском Союзе, – пишет Le Figaro.

«Режим Лукашенко бесчеловечно и бессовестно использует миграционные потоки в попытке дестабилизировать и разъединить Европейский Союз. Это недопустимо», – заявил Кастекс.

Le Figaro пишет, что страны Запада обвиняют Минск в организации с лета миграционных потоков с Ближнего Востока к восточным границам Европейского Союза. Белорусские власти это отрицают. В свою очередь, польские пограничники сообщают о 4000 мигрантов, которые разбили лагеря «в холодных и ужасных условиях» на Польско-Белорусской границе. Жан Кастекс осудил «серьезную человеческую трагедию» и призвал «помочь людям, нуждающимся в защите».

«Этот кризис только подтверждает необходимость пересмотреть нашу общую миграционную политику», – подчеркнул Кастекс.

Также глава французского правительства призвал усилить давление на белорусские власти.

Париж, Иван Бабурин

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