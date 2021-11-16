Белоруссия предоставит ночлег 850 беженцам

Белорусские власти готовы предоставить ночлег беженцам, скопившимся на Белорусско-Польской границе. В логистическом центре переночуют 850 беженцев, еще 1200 – в лесу у границы, – сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.

«По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы», – заявила диктор в эфире СТВ.

По сообщениям СМИ, власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска «Брузги» на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.

Также поступила информация, что ООН отреагировал на сообщения об использовании водометов против мигрантов на польско-белорусской границе: «подобного применения силы к людям быть не должно»

Минск, Иван Бабурин

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