После телефонных переговоров с Шойгу Азербайджан и Армения прекратили стрельбу

После беседы министра обороны России Сергея Шойгу с главами минобороны Армении и Азербайджана обе стороныс прекратили столкновения на приграничной территории.

В российском минобороны сообщили: «В результате телефонных переговоров азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем»

Ранее сообщалось, что Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.

Следует отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на заседании Совета безопасности, что сейчас ситуация на границе «относительно спокойная, но общая обстановка остается крайне напряженной». Происходящее на границе он назвал «прямой агрессией против суверенной территории Армении».

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что «вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Москва, Иван Бабурин

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