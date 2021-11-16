Китай пригрозил сепаратистам

Си Цзиньпин во время виртуальной встречи Джозефом Байденом во вторник, 16 ноября, заявил, что если сепаратистские силы, выступающие за «независимость Тайваня, будут провоцировать, оказывать давление или даже пересекут красную линию, то Китай будет вынужден принять решительные меры», – сообщает китайское издание Синьхуа.

Отмечая новый виток эскалации напряженности в районе Тайваньского пролива, Си Цзиньпин заявил, что ее причины кроются в упрямых попытках тайваньских властей добиться «независимости Тайваня с опорой на США», а также намерениях некоторых американцев использовать Тайвань для сдерживания Китая.

«Такие шаги чрезвычайно опасны и равнозначны игре с огнем. А тот, кто играет с огнем, в итоге сам обожжется», – подчеркнул он.

Председатель КНР также заявил, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью.

«Мы будем терпеливо и с самыми искренними помыслами всеми силами стремиться к перспективе мирного воссоединения», – отметил Си Цзиньпин.

Пекин, Иван Бабурин

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