Россия призывает предотвратить космическую гонку вооружений

Россия предлагает как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД России также сообщили, что «основа для такой работы есть – российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)».

В комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, также говорится: «В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК».

«Россия готова к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными странами, включая США», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Иван Бабурин

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