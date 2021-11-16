МИД РФ: Испытания российской противоспутниковой системы не были направлены против кого-либо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо и осуществлялось в соответствии с международным правом.

Испытания по уничтожению находившегося на орбите недействующего спутника «Целина-Д» прошли 15 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что российская перспективная система поразила на орбите советский военный спутник «с ювелирной точностью».

Как пояснила Захарова, «данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».



По словам представителя российского МИДа, все действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере.



Мария Захарова также обратила внимание, что Соединенные Штаты с 1950-х годов используют космическое пространство для проведения боевых операций и размещения в нем ударных систем вооружений «в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе». Она напомнила, что 20 февраля 2008 года США применили противоракету SM-3 для уничтожения американского спутника «USA-193».



Напомним, что 15 ноября после российских противоспутниковых испытаний официальный представитель Госдепа США Нед Прайс обвинил Москву в угрозе безопасности для МКС. По его словам, в результате испытаний появилось более 1,5 тыс. обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что «угрожает интересам всех стран». Глава Госдепа Энтони Блинкен, в свою очередь, пообещал, что США с союзниками ответят России на испытания противоспутниковой ракеты.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»