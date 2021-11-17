«От властей ждут разговоров, а не конкретных дел»: мэр Краснодара оговорился про чиновников

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании гордумы допустил оговорку. По его словам, горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел. Об этом он заявил, выступая с программной речью.

«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», – сказал Алексеенко.

Выступление нового мэра

Позднее в городской администрации, комментируя высказывание нового градоначальника, пояснили, что Алексеенко просто оговорился. Меж тем в соцсетях посмеялись над репликой мэра. Пользователи с сарказмом отмечают, что теперь от новой власти не дождаться действий на благо горожан.

Ранее Алексеенко покинул пост первого вице-губернатора Краснодарского края и был назначен городской думой исполняющим обязанности главы Краснодара. Сегодня гордума подвела итоги конкурса на должность градоначальника. За кандидатуру Алексеенко отдали голоса 40 депутатов из 46 присутствующих. Всего в конкурсе участвовали 5 кандидатов, один из них снял свою кандидатуру в пользу Алексеенко во время заседания городской думы.

Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов ушел со своего поста в конце сентября после того, как получил мандат депутата Госдумы.

Краснодар, Наталья Петрова

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