Обнародована переписка Лаврова с главами МИД Франции и Германии

С целью предотвращения искажения подходов РФ по министерской встрече нормандского формата, МИД РФ опубликовало дипломатическую переписку главы российской дипломатии Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, – сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом», – говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении,

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению.

Москва, Иван Бабурин

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