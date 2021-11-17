Госдеп внес Россию в список стран, где нарушается свобода вероисповедания

Россия и восемь других государств включена в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания, – сообщается на сайте государственного департамента США.

Кроме России в список госдепа вошли Саудовская Аравия, Пакистан, КНР, Мьянма, Эритрея, Иран, КНДР, Таджикистан и Туркменистан.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится: «Ежегодно госсекретарь США несет ответственность за выявление правительств и негосударственных акторов, которые из-за нарушения свободы вероисповедания заслуживают включения в (специальный) список в рамках Закона о Международной религиозной свободе. Я причисляю девять государств к странам, вызывающим особую озабоченность в связи с тем, что они причастны, либо толерантны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных свобод».

Блинкен отмечает, что госдеп продолжит «оказывать давление» на все правительства, чтобы они исправляли «недостатки в их законах и практике».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»