Ташкент приостановил транзитные полеты в Белоруссию для пассажиров из шести стран

Ташкент вводит временный запрет на авиатранзит через Узбекистан в Белоруссию для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии, начиная с 17 ноября, – сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства «Узавиация».

Как сказал журналистам представитель «Узавиации»: «С 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию республики Беларусь через Республику Узбекистан». По его словам, авиакомпании, выполняющие рейсы с территории Узбекистана в Белоруссию, должны ввести временные ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.

«Данное временное ограничение не применяется для владельцев дипломатических паспортов и граждан вышеуказанных стран, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь», – уточнили в «Узавиации».

Ранее стало известно, что в связи с миграционным кризисом на Польско-Белорусской границе, ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Сирийские Cham Wings Airlines также приостановили полеты в Белоруссию.

Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.

Ташкент, Иван Бабурин

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