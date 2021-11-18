«Последствий для России не будет»: политолог оценил, чем закончится миграционный кризис на белорусско-польской границе

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Евросоюзом разрешится в ближайшее время, считает политолог Марат Баширов. По мнению собеседника «Нового Дня», Германия заберет часть застрявших на КПП мигрантов, а Евросоюз, возможно, пойдет на минимальные экономические уступки для Белоруссии, хотя и не согласится признать Александра Лукашенко законным президентом.

Марат Баширов считает, что обвинения России в подогревании «гибридной войны» Белоруссии не имеют под собой оснований. «Россия не участвует в этом процессе. Все, что мы слышим, это обычная антироссийская риторика, которая не имеет отношения к реальным событиям. Так что никаких негативных последствий для нашей страны не будет. Побегают ребята, поговорят в прессе, но не более того», – прокомментировал политолог.

На скорое разрешение ситуации указывают переговоры, которые начались между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В понедельник вечером оба руководителя обсудили миграционный кризис по телефону.

«Германия и Евросоюз прекрасно понимают, что переговоры надо вести с Лукашенко, что он единственный человек, который может повлиять на разрешение этой ситуации. Я думаю, что в конечном итоге Германия примет решение забрать какую-то часть мигрантов себе на территорию, а потом распределить их по Евросоюзу. И на этом все закончится. То, что господин Лукашенко требует признать его законным президентом Белоруссии и выдвигает еще какие-то условия – на это Евросоюз вряд ли согласится. Но какие-то смягчения экономических и транспортных санкций в отношении Белоруссии возможны. Что-то Лукашенко все равно получит в результате этих переговоров. Из той информации, что просачивается в прессу, можно сделать вывод. Позиция Меркель заключается в том, что проблему надо решать гуманитарной помощью, а не связывать ее с политическими сюжетами. В этой ситуации крайне непонятно поведение польских властей. Польша демонстрирует жесткий подход, словно мигранты – это расходный материал. Вот это недопустимо, на мой взгляд», – отметил Марат Баширов.

Сейчас на белорусско-польской границе находится несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза. Проход в Польшу закрыт от них колючей проволокой. На прошлой неделе рядом с КПП начались столкновения. Мигранты закидали польских пограничников камнями, те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет. Евросоюз и страны НАТО обвиняют власти Белоруссии в намеренной организации кризиса с беженцами в отместку за санкции и резкую критику после президентских выборов 2020 года. Александр Лукашенко отвергает эти обвинения.

Москва, Валентина Ярославцева

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