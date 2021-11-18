Путин и Байден обсудят Украину и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в эфире Первого канала, что темами обсуждения во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станут ситуация на Украине и отношения с НАТО.

Кроме того, Песков не исключил, что переговоры возможны в режиме онлайн до конца 2021 года.

Пресс-секретарь российского президента сообщил следующее: «Более предпочтительным для начала является видеоформат, но опять же это будет зависеть от решения глав государств. Естественно, Украина – много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное вызывает необходимость принятия адекватных мер, но принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории».

Москва, Иван Бабурин

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