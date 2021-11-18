Польский премьер-министр пугает Европу миллионами мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в четверг 18 ноября, что сейчас ситуация на польско-белорусской границе стабильная, но она еще станет более опасной, если сейчас не удастся сдержать тысячи мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже сотни тысяч и миллионы, – сообщает Bild.

«Если мы не сможем сейчас сдержать тысячи мигрантов, то скоро сотни тысяч, миллионы направятся в Европу. Если мы не будем решительно защищать и оборонять наши границы в Европе, сотни миллионов человек из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы и, в частности, до Германии. В Германии проживает более 80 миллионов человек – вы бы позволили приехать еще 50 миллионам? Я полагаю, что люди в Германии не были бы этому рады, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру», – сказал Моравецкий.

Также польский премьер заявил, что Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия.

«Цель мигрантов – Германия, Франция, Нидерланды. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе», – сообщил премьер-министр Польши.

Польский премьер также считает, что миграционная политика Ангелы Меркель провалилась.

«Я думаю, что ее политика пяти-шестилетней давности не была адекватной. Она поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и создала искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира», – высказался Матеуш Моравецкий.

Варшава, Иван Бабурин

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