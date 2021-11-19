ООН поддержал экономические права жителей Палестинской автономии

В ООН принят проект резолюции о суверенитете палестинских и сирийских арабов над природными ресурсами на оккупированных территориях, – сообщают СМИ.

Как сообщает палестинское агентство Wafa, комитет ООН по экономическим и финансовым вопросам утвердил проект резолюции о «Постоянном суверенитете палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских Голанах над своими природными ресурсами».

«За» принятие этой резолюции проголосовали157 стран, «против» выступили только семь: США, Израиль, Канада, Микронезия, Маршалловы острова, Науру и Палау, еще 14 стран «воздержались».

Хотя формально речь идет об экономических правах жителей Палестинской автономии и Сирии, данная резолюция носит прежде всего политический характер, так как вновь заявляет о незаконности строительства «стены» на границе между Израилем и Палестинской автономии, о незаконности израильских поселений в Иудее и Самарии, оспаривая также законность строительства многих еврейских кварталов в Иерусалиме за, так называемой, «зеленой чертой», – пишет израильское агентство newsru.co.il.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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