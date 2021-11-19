США и КНР создадут каналы связи между своими военными

Создать каналы связи высокого уровня между своими военными договорились чиновники США и Китая, – сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации источников Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите с президентом США Джо Байденом, проходившем в понедельник, 15 ноября, согласился поддержать создание каналов связи между военными США и руководством Народно-освободительной армии Китая.

Также собеседник агентства рассказал, что формат переговоров между военными двух стран еще не определен, однако это не будут официальные переговоры по контролю над вооружениями, подобные тем, которые проводили США и СССР.

Си Цзиньпин и Байден в ходе саммита договорились провести еще один разговор, но точная дата еще не определена.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в понедельник, 15 ноября. Она проходила по видеосвязи и продлилась более трех часов. Это была первая официальная встреча лидеров КНР и США с момента вступления Джо Байдена в должность президента США в январе 2021 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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