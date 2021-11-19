На погранпереходе Белоруссия-Польша беженцев больше нет

Пресс-служба пограничной службы Польши сообщила в пятницу, 19 ноября, что пограничники Белоруссии проинформировали польских коллег о том, что вблизи пункта пропуска «Брузги» («Кузница» со стороны Польши) больше нет мигрантов.



В польской погранслужбе заявили, что белорусская сторона в пятницу,19 ноября, направила письмо, в котором сообщила, что возле пункта пропуска «Брузги» «больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб».

«Лаппо (председатель государственного пограничного комитета Белоруссии – прим.ред.) подчеркнул, что большинство иностранцев размещено в транспортно-логистическом центре «Брузги». Остальные же вылетели вчера (18 ноября) эвакуационным рейсом из Минска в Ирак», – заявили польские пограничники.



Со своей стороны, Анатолий Лаппо заявил, что белорусские пограничники принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с иностранцами в районе пункта пропуска «Брузги» – «Кузница». Также белорусская сторона указала, что готова возобновить движение на этом пограничном переходе.

Пункт пропуска «Кузница» был закрыт десять дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса.

Варшава, Иван Бабурин

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