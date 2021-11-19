Российское посольство в Стокгольме напомнило шведам о Полтаве

Российское посольство в Стокгольме отреагировало на заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста о том, что шведские войска в будущем, возможно, приедут на Украину для тренировки местных военных, – сообщает сайт swedinfo.ru.

Провести учения предложили страны Балтии после того, как в Европе начали циркулировать слухи о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной.

Петер Хультквист заявил тогда Шведскому радио: «Мы рассматриваем эти учения, как очень важную часть того, чтобы продемонстрировать амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины».

В ответ на заявление шведского министра обороны Российское посольство напомнило о Полтавской битве 1709 года.

На странице посольства России в Facebook появилось сообщение следующего содержания: «Потомки потерпевших поражение под Полтавой, похоже, не извлекли должных уроков из прошлых битв с Россией, которая свергла Швецию с пьедестала великой державы. Мы хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый шведский военачальник, который пытается запугать Россию силой своей героической армии, планируя отправить шведских солдат на Украину».

Комментировать сообщение на странице посольства России в Facebook министр обороны Швеции Петер Хультквист отказался.

«Нет причин для комментариев. Их пост не требует этого», – передал заявление министра обороны Швеции его пресс-секретарь Тони Эрикссон.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»