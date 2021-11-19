США приветствуют заявление Путина о исключительно мирном пути решения конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга в пятницу, 19 ноября, что США приветствуют недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем.

«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей», – заявила Псаки.

Как сообщают Известия, пресс-секретарь Белого дома комментируя тему развития американо-российских отношений, она от лица Вашингтона выразила согласие с российским лидером в том, что двум странам необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.

Как сообщалось в четверг, 18 ноября, на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин отметил, что украинский кризис пока далек от завершения, он остается одним из наиболее острых для России. Тем не менее, президент России считает, что посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно настойчиво и энергично продолжать, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих Минских договоренностей в полном объеме.

Вашингтон, Иван Бабурин

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