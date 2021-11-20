В США предложили ввести антироссийские санкции из-за «потенциально возможного» вторжения на Украину

В сенате США предложили ввести санкции в отношении России на случай вторжения на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой выступил представитель демократической партии, глава сенатского комитета по внешней политике Роберт Менендес. По его словам, уже сейчас необходимо внести соответствующий пункт в оборонный бюджет. «Угроза санкций призвана служить мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина», – заявил сенатор.

Поправка закону о государственной обороне и законопроекту о расходах на оборону потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз высокопоставленным российским военным и сотрудникам разведки, «занимающимся планированием или осуществлением вторжения на Украину», а также оказать дополнительную военную помощь Киеву.

Кроме того, поправка предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и компаний нефтегазового сектора, а также запрет на операции с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами.

Плюс ко всему, предусмотрены санкции в отношении любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации «Северного потока-2», который позволит России обойти Украину и доставлять энергию напрямую в Европу через Германию.

Ранее аналогичные поправки внесли в Сенат республиканцы: они настаивают на санкционировании трубопровода уже сейчас – до любого возможного российского вторжения.

«Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в Твиттере публично умолял сенаторов поддержать эту поправку в качестве последней попытки заблокировать трубопровод, – пишет портал Axios. – Украинские официальные лица утверждают, что прекращение эксплуатации трубопровода – самый очевидный из оставшихся путей предотвращения российского вторжения».

Напомним, эксперты неоднократно отмечали, что США намеренно политизируют проект, так как заинтересованы в продвижении собственного сжиженного газа на европейский рынок.

Вашингтон, Игорь Юров

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