США со своими союзниками готовят очередные санкции против Минска

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе, – сообщает ТАСС.

«Мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции», – заявил Прайс.

Глава пресс-службы Госдепа заверил, что Вашингтон и его союзники будут и дальше «оказывать давление» на белорусские власти.

О намерениях властей США и Евросоюза вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Польшей заявила ранее специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

Ранее в понедельник, 22 ноября, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии вступит в силу в конце текущего месяца.

Вашингтон, Иван Бабурин

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