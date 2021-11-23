российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 ноября 2021, 19:03 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Еврокомиссия выделит Белоруссии 3,5 миллиона евро для выдворения мигрантов

Фото: ec.europa.eu

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник, 23 ноября, перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге заявила, что Еврокомиссия предусмотрит до 3,5 миллиона евро на возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии на родину, – сообщает РИА Новости.

«Мы выделим до 3,5 миллиона евро в качестве поддержки для добровольных возвращений из Белоруссии», – сказалаг-жа фон дер Ляйен.

В распространенном во вторник, 23 ноября, пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии говорится, что «ЕК также предоставит до 3,5 миллионов евро на поддержку добровольного возвращения мигрантов из Белоруссии в страны происхождения».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Финансы, Экономика,